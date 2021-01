Stiri pe aceeasi tema

- ​Clubul FC Barcelona a anuntat ca va lua masurile legale corespunzatoare împotriva cotidianului El Mundo, care a publicat contractul încheiat, în 2017, de Lionel Messi cu gruparea catalana.Duminica, El Mundo a scris ca Lionel Messi a semnat, în noiembrie 2017, un contract…

- Cotidianul El Mundo dezvaluie cifrele astronomice ale ultimului contract semnat de Lionel Messi (33 de ani) cu Barcelona. In total, argentinianul poate lua 555,237,619 de euro in ultimele patru sezoane. A caștigat deja 92%! Cutremur in Spania. In timp ce Barcelona are o datorie de 1,2 miliarde de euro,…

- ​Clubul Spartak Moscova s-a amuzat, sâmbata, în social media, dupa ce argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) a devenit la începutul anului liber sa negocieze cu alte grupari.Spartak a postat un presupus dialog extrem de scurt cu Messi: “Buna, Leo!”, “Nu”,…

- BARCELONA. Lionel Messi va primi 30 de milioane de euro vara viitoare, ultima parte a primei de fidelitate stipulata in contractul sau inca din 2017. In 2017, cand i s-a prelungit contractul lui Messi cu Barcelona, președintele Bartomeu a inclus și un bonus de fidelitate in contract. O prima pe care…