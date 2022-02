Stiri pe aceeasi tema

- ​FC Barcelona și Atletico Madrid au oferit un adevarat spectacol pe Camp Nou. Echipa pregatita de Xavi Hernandez a reușit sa se impuna cu 4-2 în fața rivalei pregatite de Diego Simeone și a depașit-o în clasamentul din LaLiga.Barca a înscris prin Jordi Alba ('10), Gavi…

- Xavi, antrenorul Barcelonei, și Diego Simeone, tehnicianul lui Atletico Madrid, s-au „duelat” de la distanța inaintea meciului direct. Barcelona - Atletico Madrid (La Liga, etapa #23) e duminica, de la 17:15, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. In conferința…

- Barcelona a vandut deja toate cele 85.000 de bilete pentru meciul din sferturile de finala ale Ligii Campionilor - Feminin, impotriva lui Real Madrid, desfașurat pe Camp Nou in luna martie. Cea mai mare prezența anterioara la un meci de club in fotbalul feminin a fost partida catalanelor din La Liga,…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc tragerea la sorți pentru faza optimilor de finala ale Cupei Regelui. Barcelona și Atletico Madrid au fost ghinioniste, in vreme ce Real Madrid se poate considera printre echipele norocoase. In urne s-au aflat 13 echipe din La Liga, doua din La Liga 2 și una, Atletico…

- In ciuda celor 16 absenți cu care a abordat partida cu Mallorca, Barcelona s-a impus la limita, scor 1-0, și a urcat pe locul 5 in La Liga. Inainte de deplasarea la Mallorca, Barcelona parea condamnata. Cu nu mai puțin de 16 absențe, cauzate de felurite accidentari și de infectarea cu COVID-19, antrenorul…

- Barcelona este forțata sa faca deplasarea la Mallorca, pentru meciul de duminica, ora 22:00, cu lotul decimat de Covid-19 și de accidentari. Xavi Hernandez, antrenorul catalanilor, crede ca șefii La Liga au greșit cand au decis sa nu anuleze partida. A oferit exemplul din baschet, unde „El Clasico”…

- Ferran Torres, atacantul nationalei Spaniei, s-a transferat de la Manchester City, la FC Barcelona, au anuntat astazi cele doua cluburi, informeaza Agerpres . Detaliile financiare ale acordului nu au fost dezvaluite. Potrivit presei din Marea Britanie si Spania, Barcelona va plati pentru Torres aproximativ…

- Meciurile disputate sambata seara, in etapa a 16-a din La Liga, au avut doua rezultate surpriza, infrangerile suferite de FC Barcelona si Atletico Madrid in fata propriilor suporteri, Real Madrid reusind in schimb sa se impuna in derby-ul rundei. Pe Camp Nou, echipa antrenata de Xavi, desi…