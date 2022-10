FC Barcelona o învinge pe Valencia printr-un gol marcat în minutul 90+3 Echipa spaniola FC Barcelona a castigat, in deplasare, la Valencia, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 12-a din La Liga. Golul victoriei catalane a venit in minutul al treilea de prelungire, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Botosani a remizat, vineri, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a 16-a a Superligii, in care gazdele au marcat ultimul gol in minutul 90+4, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Formatia FC Barcelona a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Villarreal, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Spaniei. Golurile au fost marcate intr-un interval de cel mult opt minute, anunța news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa Universitatea Craiova a castigat sambata, pe teren propriu, meciul cu formatia Petrolul Ploiesti, scor 2-1, in etapa a 14-a din Superliga. Golul victoriei a fost marcat in al doilea minut de prelungire. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Formatia Bayern Munchen s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a victoriei cu scorul de 4-2 din meciul cu Viktoria Plzen, din grupa C a competitiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- FC Barcelona a invins-o pe Celta Vigo cu scorul de 1-0 si a revenit pe prima pozitie a clasamentului dupa meciurile jucate duminica in etapa a opta a campionatului de fotbal al Spaniei., potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Formatia CFR Cluj a castigat, scor 1-0, meciul disputat, sambata, la Medias, in compania echipei Petrolul Ploiesti, in etapa a XII-a din Superliga, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Formatia Universitatea Craiova a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Botosani, in ultimul meci din etapa a saptea a Superligii. Pentru botosaneni este primul esec din acest sezon, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa Athletic Bilbao a dispus duminica, scor 1-0, de formatia Valencia, intr-un meci din a doua etapa a campionatului Spaniei, La Liga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…