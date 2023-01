Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid - Barcelona, meci contand pentru finala Supercupei Spaniei, este programat, duminica, 15 ianuarie, de la ora 21:00, pe King Fahd International Stadium din Riad (Arabia Saudita), si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Noul jucator al Universitații Craiova , Gjoko Zajkov, a declarat ca se bucura ca va juca in Banie. Fundașul macedonean a explicat ce l-a determinat sa semneze cu Știința, dar și ce așteptari are. Vezi video! „Craiova e un club mare din Romania, printre cele mai mari. Am ales Universitatea Craiova pentru…

- Real Madrid și Valencia se intalnesc in aceasta seara, in prima semifinala din Supercupa Spaniei. Partida care se desfașorara in Arabia Saudita, la Riad, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1. ...

- FC Barcelona a fost invinsa de Real Madrid, scor 1-3, in episodul 250 al derby-ului campionatului spaniol. Catalanii au avut imprimate pe tricouri o bufnița, logo-ul celebru al rapperului canadian Drake (35 de ani). Decizia a fost luata in acord cu Spotify, sponsorul principal al celor de la FC Barcelona,…

- Real Madrid a caștigat primul „El Clasico” din acest sezon și s-a impus cu 3-1 in duelul cu marea rivala. Presa din Spania a laudat formația lui Carlo Ancelotti și a amintit ca FC Barcelona a fost o saptamana groaznica, dupa ce acum acum cateva zile, catalanii și-au pus in pericol șansele de ramane…

- PSG – Marseille 1-0. Neymar a marcat golul victoriei, din pasa lui Mbappe! Tot astazi, Real Madrid a rapus Barcelona in El Clasico, cu 3-1. In Premier League, Liverpool a caștigat derby-ul cu Manchester City, scor 1-0, grație golului inscris de Mohamed Salah. Toate meciurile tari de astazi au fost transmise…