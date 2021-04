FC Barcelona, instrument al mișcării separatiste catalane? FC Barcelona spune ca este „mai mult decat un club”, o afirmație menita sa arate ca identitatea și cultura sa catalana depașesc fotbalul. Motto-ul ar putea fi pe punctul de a capata o semnificație mai larga, pe masura ce clubul se implica mai profund in politica, potrivit Bloomberg. Cel mai mare club din lume dupa venituri va organiza alegeri duminica pentru a alege un nou președinte. Rezultatul ar putea avea o influența asupra viitorului mișcarii de independența a Cataloniei, noteaza Bloomberg. Echipa este considerata inca ultima mare instituție catalana care ramane, in mare parte, in afara influenței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

