- Real Madrid a smuls o remiza pe propriul teren în minutul 89, reușita lui Vinicius aducându-le galacticilor un punct contra celor de la Real Sociedad. Meciul a facut parte din runda cu numarul XXV din LaLiga. Bascii au deschis scorul prin Portu (55'), iar Vinicius a închis…

- Echipa FC Sevilla, detinatoarea trofeului Europa League, a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia FC Barcelona, miercuri seara, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal. Andaluzii au deschis scorul in prima repriza, printr-un gol marcat de fundasul central francez…

- FC Sevilla a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Getafe, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului spaniol LaLiga. Golurile au fost marcate de El Haddadi '67, Gomez '87 si El Nesyri '89. Oaspetii au jucat din minutul 54 cu un jucator mai putin pe…

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. Catalanii au marcat prin Messi ’20 si Griezmann ’74. Pentru Athletic Bilbao a inscris Jordi Alba, de la FC Barcelona, in minutul…

FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Rayo Vallecano, potrivit news.ro. Au marcat: Fran Garcia '63 / Messi '69 si De Jong '80.

- Formatia FC Barcelona s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a invins, joi seara, in deplasare, scor 2-0 dupa prelungiri, echipa de liga a treia Cornella, potrivit news.ro.Au marcat Dembele ‘92 si Braithwaite ‘120+1. In prima repriza, FC Barcelona a ratat un penati…

Formatia FC Sevilla a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Betis, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei. FC Sevilla a inscris prin Suso, in minutul 48. Pentru Betis a marcat Canales, in minutul 53, din penalti, potrivit news.ro.