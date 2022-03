Stiri pe aceeasi tema

Atacantul francez Karim Benzema, autorul unui hat-trick impotriva formatiei Paris Saint-Germain (3-1), miercuri seara, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, l-a depasit pe legendarul fotbalist hispano-argentinian Alfredo Di Stefano, devenind al treilea marcator din toate timpurile…

Antrenorul Mauricio Pochettino s-a declarat revoltat de faptul ca arbitrul nu a dictat fault asupra portarului Gianluigi Donnarumma la primul gol marcat de Benzema in meciul Real Madrid - PSG, din mansa a doua a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro

FC Barcelona si Atletico Madrid au obtinut victorii in deplasare, duminica, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Spaniei, conform Agerpres.

Cristiano Ronaldo revine miercuri seara in capitala Spaniei, unde a petrecut cea mai importanta parte a carierei sale, la Real Madrid, pentru a infrunta una dintre "victimele" sale favorite, Atletico Madrid, cu ocazia meciului pe care a actuala sa echipa, Manchester United, il va disputa impotriva…

Formatia FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Valencia, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.

Lionel Messi nu e in cea mai buna forma la PSG! Argentinianul a ratat un penalty in meciul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scor 1-0, iar pe toata perioada partidei nu a jucat grozav. A fost salvat in ultimele minute de Kylian Mbappe , care a inchis de unul singur partida.…

Formatia FC Barcelona a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, sambata, in deplasare, in compania echipei Granada, in etapa XX-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Pentru FC Barcelona a marcat De Jong, in minutul 57, iar pentru Granada a punctat Puertas, in minutul 89.Din…

Sevilla s-a impus, luni, în deplasare, scor 1-0, în fața lui Cadiz, într-un meci ce a contat pentru etapa a XIX-a din LaLiga.Ocampos, în minutul 58, a marcat unicul gol al întâlnirii.La Cadiz, Florin Andone a intrat pe teren în minutul 55, în…