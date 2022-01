Probleme de efectiv la FC Barcelona. Afectata de accidentari si de covid-19, gruparea catalana se va prezenta la meciul din aceasta seara cu Mallorca, din La Liga, cu mai multi jucatori foarte tineri, a anunțat presa internaționala. Antrenorul Xavi spunea sambata ca partida ar trebui amanata. “Este ridicol ca trebuie sa jucam. Si Mallorca are multi jucatori absenti din cauza coronavirusului”. De la FC Barcelona, au fost testati pozitiv cu coronavirus Ousmane Dembele, Gavi, Dani Alves, Jordi Alba, Sergino Dest, Philippe Coutinho si Ez Abde. In plus, formația catalana nu se poate baza pe serviciile…