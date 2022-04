Stiri pe aceeasi tema

Formatia FC Barcelona va intalni echipa Eintracht Frankfurt, in sferturile de finala ale Ligii Europa, conform tragerii la sorti de vineri, de la Nyon, conform news.ro.

Mijlocasul Alexandru Cicaldau a dat o pasa de gol in meciul pe care echipa lui, Galatasaray, l-a pierdut, joi, pe teren propriu, scor 1-2, cu FC Barcelona, in mansa a II-a a optimilor de finala ale Ligii Europa. In tur, scorul a fost 0-0, astfel ca echipa catalana se califica in sferturi, conform

Atalanta s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League, dupa ce s-a impus in deplasare la Bayer Leverkusen, cu 0-1, și cu 4-2 la general, prin unica reușita a lui Jeremie Boga, marcata minutele suplimentare de joc.

Bayern Munchen a remizat pe teren propriu, 1-1 (1-1), cu formatia Bayer Leverkusen, intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 25-a a ligii germane de fotbal Bundesliga.

FC Arges a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, in meciul cu FC Voluntari, din etapa a XXVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

Fotbalistii echipelor SSC Napoli si FC Barcelona au desfasurat un banner cu mesajul ''Stop War'' (Opriti razboiul), pentru a protesta contra invadarii Ucrainei de catre Rusia, joi seara, inaintea meciului din mansa a doua a play-off-ului pentru optimile Europa League, transmite AFP, citat de Agerpres.

CS Minaur Baia Mare va infrunta echipa rusa HC Victor Stavropol in sferturile de finala ale competitiei masculine de handbal EHF European Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena, conform Agerpres.

Primele 4 meciuri ale 16-imilor de finala ale UEFA Europa League s-au jucat joi seara, cu incepere de la ora 19.45, cu doua capete de afiș. Barcelona – Napoli și Borusia Dortmund – Glasgow Rangers au monopolizat audiențele, scoțienii furnizand surpiza serii, intr-un meci cu 6 goluri.