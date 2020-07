Formatia FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-0, echipa Deportivo Alaves, in ultima etapa a campionatului Spaniei. Catalanii incheie sezonul pe locul doi si vor evolua in grupele Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Fati ’24, Messi ’34, ’75, Suarez ’44 si Semedo ’57, potrivit news.ro.

Etapa a 38-a a LaLiga mai programeaza duminica urmatoarele partide: Villarreal – Eibar, Real Valladolid – Betis Sevilla, Leganes – Real Madrid, Atletico Madrid –…