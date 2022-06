Stiri pe aceeasi tema

Echipele de handbal masculin Vive Kielce si FC Barcelona vor disputa finala Ligii Campionilor, dupa ce au eliminat sambata, in semifinale, formatiile Veszprem HC si THW Kiel, la Turneul Final Four de la Kiel, conform news.ro.

Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a transmis, luni, multumiri catre cinci jucatori din lot, care nu vor mai evolua si in sezonul 2022-2023 sub comanda lui Xavi Pascual, conform news.ro.

Alexandru Bucataru, component al nationalei Romaniei, a semnat un contract valabil din urmatorul sezon cu campioana en-titre Dinamo Bucuresti, potrivit news.ro.

CS Dinamo Bucuresti a castigat dramatic Cupa Romaniei la handbal masculin, dupa ce a invins-o pe marea sa rivala CSA Steaua Bucuresti, cu scorul de 24-23 (13-16), duminica seara, in finala desfasurata in Sala Sporturilor din Constanta

Campioana si detinatoarea Cupei Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, s-a calificat, sambata, in finala Cupei, dupa ce a eliminat formatia Minaur Baia Mare, in prima semifinala a Turneului Final Four de la Constanta, conform news.ro.

Dinamo Bucuresti a invins, miercuri, pe teren propriu, formatia Steaua Bucuresti, in aplauzele propriilor fani, si a primit medaliile si tricourile de campioana nationala in sezonul 2021-2022. Este al 18-lea titlu national din palmaresul clubului dinamovist, iar ultimele sase sunt consecutive.

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti este campioana nationala si in sezonul 2021-2022, cu doua etape inainte de final, in pofida infrangerii din deplasare, de joi, cu vicecampioana Potaissa Turda, scor 32-29 (16-12), informeaza News.ro.

CS Dinamo Bucuresti s-a calificat la turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. dupa ce a invins formatia CSM Focsani 2007, cu scorul de 32-25 (15-15), vineri, pe teren propriu, intr-un meci din sferturile de finala.