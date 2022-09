CFR Cluj este prima echipa din Romania care intra in scena in grupele Europa Conference League. Echipa lui Dan Petrescu infrunta in deplasare pe FC Ballkani, o formație din Kosovo care se afla pe locul doi in campionat cu trei victorii dupa tot atatea partide. Duelul incepe la ora 19.45. FC Ballkani – CFR Cluj, […] The post FC Ballkani – CFR Cluj, joi, de la ora 19.45, LIVE TEXT & VIDEO, grupele Conference League. ECHIPELE PROBABILE și ce a spus Dan Petrescu inaintea partidei appeared first on IMPACT .