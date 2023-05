Stiri pe aceeasi tema

- Casa Fotbalului a gazduit luni, 22 mai, tragerea la sorți prin care a fost stabilita ordinea disputarii jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1, respectiv pentru promovarea in Liga 2.Barajul pentru menținerea/promovarea in Liga 1 se va disputa in dubla manșa. Datele cunoscute in…

- Casa Fotbalului va gazdui luni, 22 mai, cu incepere de la ora 12:00, tragerea la sorți prin care va fi stabilita ordinea disputarii jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1, respectiv pentru promovarea in Liga 2.Evenimentul va fi transmis LIVE pe Facebook FRF și YouTube FRF TV.Barajul…

- FC Argeș va juca barajul pentru menținerea in Liga I cu Dinamo București, ocupanta locului 4 al ligii secunde. Barajul pentru menținerea/promovarea in Liga 1 se va disputa in dubla manșa, pe 28 mai și 3 iunie. In celalalt meci pentru menținerea in Liga I, UTA va intalni Gloria Buzau, ocupanta locului…

- Superliga: FC Arges - Petrolul Ploiesti 3-0 si pitestenii merg la barajul pentru mentinerea in prima liga. Echipa FC Arges a invins vineri, pe teren propriu, scor 3-0, formatia Petrolul Ploiesti, intr-un meci din ultima etapa a play-out-ului din Superliga. FC Arges va juca barajul pentru mentinerea…

- La inceputul saptamanii, in loc sa o depașeasca pe Dinamo in clasament, Gloria Buzau a ramas la un punct in spatele echipei din București, ratand o buna șansa de a se apropia de SC Oțelul, clasata pe al doilea loc direct promovabil. Duminica, Buzaul va avea șansa de a se apropia de galațeni, cu o ……

- In perioada 28-30 aprilie, Satu Mare va gazdui etapa nationala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la minihandbal mixt pentru clasele I-IV. Vineri, de la ora 19:00, la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare va avea loc ședinta tehnica, validarea echipelor si tragerea la sorti. Deschiderea oficiala…

- FRF a stabilit programul etapei #2 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 2. Toate meciurile vor fi live pe GSP.ro. Play-off30 martie 20:00 Oțelul - CSA Steaua 31 martie 18:00 Poli Iași - Gloria Buzau 2 aprilie 16:00 Unirea Dej - Dinamo Play-out 1 aprilie 11:00 Metaloglobus - Minaur 1 aprilie 11:00 CSM…

- Azi s-a jucat ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2, astfel ca s-au stabilit echipele care merg in play-off și play-out. Luni, de la ora 13:00, se va trage la sorți programul din play-off și play-out. CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo s-au calificat in play-off,…