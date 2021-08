Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni și FCU Craiova se intalnesc sambata, de la ora 18:30, in etapa cu numarul 4 din Liga 1. Partida poate fi umarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei cu numarul 4 din Liga 1 Academica Clinceni…

- CS Mioveni și CFR Cluj se intalnesc vineri, de la ora 21:30, in etapa cu numarul 4 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 4 din Liga 1 CS Mioveni - CFR Cluj, liveTEXT de la 21:30 Click…

- Rapid joaca acasa cu Farul Constanța, de la ora 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #3 din Liga 1 Rapid - Farul Constanța, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! Rapid - Farul Constanța, echipe probabile:…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu Sepsi Sf. Gheorghe, de la ora 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 Chindia Targoviște - Sepsi Sf. Gheorghe, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici!…

- FC Argeș joaca acasa cu UTA Arad, de la 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul etapei #2 din Liga 1 FC Argeș - UTA Arad, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! FC Argeș - UTA Arad, echipe probabile: FC ARGEȘ: 12. Greab…

- Campioana Serbiei, Steaua Rosie Belgrad, a invins-o pe FC Arges cu scorul de 3-0 (1-0), luni, la Stegersbach, intr-un meci amical de fotbal sustinut de pitesteni in stagiul de pregatire din Austria. Steaua Rosie s-a impus prin golurile marcate de Veljko Nikolic (min. 14) si Nikola Krstovic…

- Dinamo a obtinut, duminica, a cincea victorie consecutiva in Liga I, impunandu-se cu scorul de 2-1, duminica, in deplasare, in fata echipei FC Arges, in etapa a opta a play-out-ului. Au marcat: Ndiaye ’59 / Mihaiu ’12, Sorescu ‘82 FC Arges: Greab – Tofan, Turda, Boldor, Musat (Nastasie ’72) – Meza Colli,…

- FC Argeș joaca acasa cu Dinamo, in play-out-ul Ligii 1, de la 16:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Programul complet din play-out FC Argeș - Dinamo, liveTEXT de la 16:30 Click AICI pentru live+statistici! FC Argeș - Dinamo, echipe probabile:…