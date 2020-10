Stiri pe aceeasi tema

- ​​Dinamo a avut nevoie de patru etape pentru a obține prima sa victorie în acest sezon. "Câinii" s-au impus, scor 3-1, pe terenul celor de la Gaz Metan Mediaș, dupa o repriza secunda în care jucatorii transferați și-au demonstrat valoarea.Gonzalez '48, Sorescu…

- Prim-divizionara de fotbal Sepsi OSK Sf.Gheorghe a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa de liga secunda FK Miercurea Ciuc, intr-un meci amical de pregatire. Golurile covasnenilor au fost marcate de algerianul Rachid Buena (min.11) și Florin Purece (min.25 și 35), in timp ce reușita…

- LPF a anuntat programul primei etape din noul sezon al Ligii 1. Partida dintre Sepsi Sf. Gheorghe și Universitatea Craiova a fost programata sambata, 22 august, de la ora 21.00. Iata tabloul: Joi, 20 august – ora 20.30: Astra – FCSB;Vineri, 21 august – ora 18.15: FC Arges – FC Botosani;Sambata, 22…

- Formația covasneana s-a impus, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fața echipei Academica Clinceni, intr-un meci din ultima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ronaldo Deaconu, in minutul 26. In celelalte jocuri disputate miercuri s-au consemnat…

- Formația covasneana s-a impus, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fața Chindei Targoviște, in ultimul meci din cea de-a 9-a etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Golurile au fost marcate de sarbul Goran Karanovic (min.43) și de slovacul Pavol Safranko (min.85). Chindia a evoluat…