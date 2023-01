Stiri pe aceeasi tema

- COMPETIȚIE… Micuții fotbaliști de la Juniorul Barlad, nascuți in anii 2013-2014, au participat la ediția din acest an a turneului “Juniors Cup” Suceava, competiție de fotbal destinata copiilor și juniorilor. Echipa pregatita de profesorul Ovidiu Mangu a lasat o impresie buna și a fost foarte aproape…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit pana vineri seara avertizarea Cod portocaliu de viscol puternic si precipitatii abundente pentru zone din 10 judete. De asemenea, va fi cod galben de vant si ploi emis pentru zona montana, nordul Olteniei si Dobrogea va fi valabil pana sambata dimineata.…

- Dinamica urbana a Iasului trebuie cautata in alta parte decat in zona sectoarelor industriale. Serviciile, sectoarele economice creative si (mai ales!) IT-ul si domeniile outsourcing au devenit motoarele principale ale cresterii economice si demografice ale orasului nostru. Baza de date TEMPO a INSSE…

- In aceasta dimineata, structurile Politiei Romane desfasoara 3 actiuni operative si 157 de perchezitii, in dosare penale care vizeaza, in principal, combaterea criminalitatii organizate si a infractiunilor cu articole pirotehnice. Astfel, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- Romania da aproape jumatate (45-) din nasterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, in top fiind judetele Mures (63 de mame cu varsta sub 15 ani), Bihor si Dolj (52) si Brasov (40), potrivit…

- In perioada 3-4 decembrie, municipiul Brasov a gazduit a VII-a editie a Turneului Campionilor Tenis 10 FRT & Tenis Teens, competitie organizata de Federatia Romana de Tenis. Cel mai asteptat eveniment al anului pentru toti tenismenii amatori cu varsta cuprinsa intre 5 si 17 ani, medaliati, in ...

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei Cseke Attila a semnat 25 de noi contracte finantate prin PNRR vizand achizitionarea de mijloace de transport nepoluante si statii de incarcare, iar valoarea totala a acestora este de 125.162.305,76 lei. Aceste proiecte se alatura…

- Centrul Infotrafic informeaza ca luni dimineata sunt semnalate conditii de ceata densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 20 de judete. Este vorba de Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Alba, Covasna, Brasov,…