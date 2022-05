Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș - CFR Cluj 0-6 | In ziua in care s-au implinit 50 de ani de la primul titlu din istorie, piteștenii și-au menajat o parte dintre titulari pentru returul din semifinala Cupei Romaniei de la mijlocul saptamanii viitoare, cu FC Voluntari. ...

- Sepsi și CSU Craiova se intalnesc azi, de la 19:30, in prima manșa din semifinalele Cupei Romaniei. Ieri, in cealalta semifinala, Voluntari a caștigat cu 2-0 meciul tur cu FC Argeș. Cu mai puțin de trei ore pana la startul partidei de la Sfantu Gheorghe, aproape toate agențiile de pariuri din Romania…

- FC Argeș a pierdut in fața celor de la Voluntari, la partida din semifinalele Cupei Romaniei, disputata in deplasare. FC Voluntari i-a batut pe vulturi cu scorul de 2-0. Pe o ploaie torențiala și un teren impracticabil, Voluntari și-a luat revanșa dupa ce in urma cu 3 zile Argeș se impunea in play-off,…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, ieri, intr-o postare in social media, ca regreta neintelegerea produsa in procesul de redenumire a salii de gimnastica de la Deva, subliniind ca Daniela Silivas este perfect indreptatita sa dea numele sau acestui loc si va face toate demersurile in acest…

- ARAD. Rezultatele etapei a II-a: Play-off: FC Voluntari – Univ. Craiova 3-1, FC Farul – CFR Cluj 0-0, FC Argeș – FCSB 2-3; play-out: FC Botoșani – UTA 1-0, Gaz Metan Mediaș – FC U Craiova 1948 0-2, Academica – Rapid 0-1, Dinamo – Sepsi 0-0, CS Mioveni – Chindia 1-0.

- FC Argeș s-a impus in deplasarea de la Botoșani, scor 2-1, și s-a calificat in-extremis in play-off. Portarul moldovenilor, Eduard Pap, a vorbit la final despre ratarea obiectivului. In play-off vor participa: CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova, FC Voluntari, Farul și FC Argeș. „E un dezastru! Nu imi imaginam…

- Echipa masculina de baschet CS Politehnica Iasi, antrenata de Gabi Clapon a fost invinsa, ieri, in Sala Polivalenta, scor 58-102 (18-27, 14-24, 16-22, 10-29) de Stiinta Bucuresti, echipa neinvinsa in Liga I dupa 12 meciuri. Lipsita de Popovici si Prodan, echipa ieseana a punctat prin Florea 19(2x3),…