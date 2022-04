Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari joaca acasa in manșa tur din semifinalele Cupei Romaniei contra celor de la FC Argeș, marți, de la ora 20:00. Partida va fi transmisa in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Vezi AICI rezultatele complete din Cupa Romaniei Manșa tur din semifinalele…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, ieri, intr-o postare in social media, ca regreta neintelegerea produsa in procesul de redenumire a salii de gimnastica de la Deva, subliniind ca Daniela Silivas este perfect indreptatita sa dea numele sau acestui loc si va face toate demersurile in acest…

- Echipa masculina de baschet a Craiovei are toate motivele sa lupte pentru victorie vineri seara, in Polivalenta. Trupa lui Vitaly Stepanovski va primi vizita celor de la CSO Voluntari, de la ora 20.00, iar aceasta este oportunitatea perfecta sa se revanseze pentru esecul din finala Cupei Romaniei. Partida…

- Sediul Federației Romane de Volei a gazduit tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele Cupei Romaniei de volei feminin. Programul Final Four-ului Cupei Romaniei este urmatorul:CSM Targoviște – Rapid București – 19 martie, ora 18:00CSO Voluntari – CSM Volei Alba Blaj – 19 martie, ora 15:00 Citește…

- In semifinalele Cupei Romaniei, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj Turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei feminin va avea loc in zilele de 19 și 20 martie, in Sala Sporturilor din Mioveni (cel al baieților este programat o saptamana mai devreme, la Brașov). Disputele din semifinale sunt: CSO Voluntari…

- Meciul Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti, primul acest an in Liga 2, contand pentru etapa a XVII-a, a fost oprit definitiv, joi seara, in minutul 37, dupa ce nocturna de la stadionul timisorenilor a cedat de doua ori. Prima data, nocturna s-a stins in minutul 8. Atunci fanii au scandat, au…

- Casa Fotbalului va gazdui joi, 24 februarie, de la ora 11:45, tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei, ediția 2021-2022. Evenimentul va fi transmis live pe YouTube FRF TV. In conformitate cu prevederile art. 30.5 din Regulamentul de Organizare a Activitații Fotbalistice (ROAF), in aceasta faza…