FC Arges a obținut prima victorie in acest sezon de Liga 1 la capatul unui meci disputat pe teren propriu, cu Astra Giurgiu, scor 1-0, in cadrul etapei a 7-a a Ligii I. Unicul gol al confruntarii a fost in minutul 69, de Ionuț Șerban in urma unui penalty acordat la un fault in careu al lui Valerica Gaman asupra lui Malele. Aceasta a fost prima partida a lui Ionuț Moșteanu pe banca tehnica a gruparii piteștene. Astfel FC Argeș se afla la primul succes de la promovarea in Liga 1. De cealalta parte, Astra ramane singura echipa din primul eșalon fotbalistic fara victorie in acest sezon. In clasament,…