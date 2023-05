Stiri pe aceeasi tema

- Decisiv pentru FC Argeș in egalul in-extremis reușit cu UTA, 2-2, Arnold Garita vorbește intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre excluderea din lotul piteștenilor și cum a trecut de la statutul de renegat la cel de „arma secreta” a lui Vintila in lupta teribila din play-out. Din momentul…

- Demonstrație de creație și inovație la UPIT, cu ocazia vizitei in Argeș a ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja. Vineri, 28 aprilie, 16 echipe de robotica de la școli și licee din Argeș au organizat o demonstrație la Universitatea din Pitești. Printre cei prezenți: ministrul…

- FC Argeș a reușit calificarea in sferturile de finala ale Cupei Ligii Elitelor Under 15 dupa ce a invins la limita, 1-0, sambata, in deplasare, pe Csikszereda Miercurea Ciuc, in optimile de finala ale acestei competiției. Citește și BCMU Pitești-SCM Craiova, unul dintre ultimele meciuri de baschet ale…

- Ultimele 5 etape sunt decisive pentru viitorul unor jucatori de la FCU Craiova, carora le expira contractele in iunie, iar patronul Adrian Mititelu are opțiunea de a le prelungiri. Decizia depinde, in mare masura, de realizarea obiectivului stabilit de finanțatorul FCU Craiova, caștigarea play-out-ului…

- CSM CSU Oradea – SCM Mozzart Bet Timișoara, U BT Cluj-Napoca – SCM Craiova, CS Rapid – FC Argeș și CSO Voluntari – BC CSU Sibiu sunt sferturile de finala din LNBM Mozzart Bet. Seriile din sferturi și semifinale se vor desfașura pe sistemul „cel mai bun din 5 partide”, in timp ce marea finala se va disputa…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii condus de Sorin Grindeanu a facut un pas mare in ratarea jalonului PNRR, din iunie 2023, privind achiziția de trenuri cu hidrogen din cauza amatorismului și incompetenței unui absolvent de istorie parașutat politic la șefia Autoritații pentru Reforma Feroviara.…

- In ziua de 28 Februarie 2023, la ora 10:07:43 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 15km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara,…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste la aceasta ora meciul de baschet dintre CSM Constanta si CSM Oradea contand pentru semifinalele Cupei Romaniei.Cine castiga aceasta partida va intalni, miercuri, in finala, U BT Cluj Napoca, care, tot astazi, la Constanta, a invins in penultimul…