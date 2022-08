Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova s-a impus pe terenul lui FC Argeș, scor 2-0, in primul meci al etapei cu numarul 5 din Liga 1. Marius Croitoru (41 de ani), antrenorul clubului oltean, a laudat forma lui Andrea Compagno (26 de ani). Andrea Compagno a ajuns la 15 goluri reușite in anul 2022 și are o serie de 4 meciuri consecutive…

- Ultrașii olteni au apelat la scandari xenofobe, scandaloase, in mod repetat, in repriza secunda a meciului dintre FC Argeș și FCU Craiova. Aproximativ 500 de fani olteni au facut deplasarea la Pitești pentru meciul cu FC Argeș. Au dominat fondul sonor din primul minut, dar in partea secunda au trecut…

- Andrea Compagno (26 de ani) a deschis scorul in minutul 3 al meciului dintre FC Argeș și FCU Craiova, profitand de o greșeala copilareasca a lui Iasmin Latovlevici (36 de ani). Andrea Compagno este un varf italian veritabil. Știe sa profite de fiecare oportunitate ivita, iar acest lucru a putut fi…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, in aceasta dimineata, ca pe Drumul Național 65 – European 574, in comuna Colonești, s-a produs un accident rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificari, polițiștii au constatat…

- FCU Craiova s-a impus cu 3-1 in fața campioanei CFR Cluj, la capatul unui meci excelent facut de formația lui Marius Croitoru. Adrian Mititelu jr, fiul patronului oltenilor, nu și-a ascuns fericirea dupa rezultatul mare reușit de formația sa. Contra campioanei CFR, FCU Craiova a facut unul dintre cele…

- In direct la GSP LIVE, Daniel Stanciu a vorbit despre noul stadion al celor de la FC Argeș . Directorul executiv al piteștenilior spune ca proiectul este aproape finalizat, iar construcția viitorului complex din Trivale va incepe in cel mai scurt timp. VIDEO Planuri mari la FC Argeș. Daniel Stanciu:…

- Meciul care trage obloanele peste play-off-ul Ligii 1 la fotbal se joaca luni, 23 mai, de la ora 17:30, in Trivale. Partida a fost programata luni, pentru a permite Voluntariului sa se refaca, dupa ce joi a disputat finala Cupei Romaniei cu Sepsi.

- Echipa sub 17 ani a CSS Craiova a reusit sa se califice in finala Campionatului National de Juniori, dupa ce s-a impus astazi, scor 2-0, in semifinale, in fata formatiei AFC Progresul 1944 Spartac. Golurile craiovenilor de pe terenul sintetic al stadionului „Municipal“ din Valcea au fost marcate de…