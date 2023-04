Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari și FC Argeș se intalnesc in aceasta seara, de la ora 18:00, in penultimul meci al etapei 29 din Superliga. Meciul se va juca pe Stadionul Anghel Iordanescu si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2. Citește și: Fotbalist din Liga 1, acuzat ca […]

- FC Voluntari și FC Argeș se intalnesc in aceasta seara, de la ora 18:00, in penultimul meci al etapei #29 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI rezultatele, marcatorii și programul etapei #29 din Superliga! FC Voluntari…

- FC Voluntari - FC Arges, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 6 martie, de la ora 18:00, pe Stadionul Anghel Iordanescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- FC Arges - FCSB, meci contand pentru etapa a 27-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 26 februarie, de la ora 20:30, pe Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- CS Mioveni și Rapid se infrunta diseara, de la ora 20:00, in cel de-al doilea meci al zilei din etapa #26 din Superliga. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele rundei #26 din Superliga! CS Mioveni - Rapid,…

- FC Voluntari joaca acasa cu FCSB, de la ora 20:00, in etapa #25 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! FC Voluntari - FCSB, live de la ora 20:00 Click AICI pentru statistici! FC Voluntari - FCSB,…

- FC Argeș și Farul se intalnesc duminca, de la ora 17:00, intr-unul dintre cele mai atractive dueluri ale etapei #25 din Superliga. Duelul de la Pitești va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- FC Voluntari și CFR Cluj se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:00, in ultimul meci al rundei #23 din Superliga. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei #23 din Superliga! FC Voluntari - CFR…