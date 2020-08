Stiri pe aceeasi tema

- Romania's areas with the highest coronavirus caseloads are northeastern Suceava County - with 4,200 cases, Bucharest City - 3,985, Brasov County with 2,130 and seven other counties - Arges, Botosani, Dambovita, Galati, Vrancea, Neamt and Iasi - with more than 1,000 illnesses each.Romania has…

- In contextul creșterii susținute a numarului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica atrage atenția asupra necesitații respectarii cu strictețe a masurilor de protecție sanitara: purtarea maștii, pastrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte…

- The Strategic Communication Group (GCS) announced that, in the last 24 hours, 18 people died in Romania due to the novel coronavirus. Until Monday, 1,768 people diagnosed with COVID-19 infection died."Between 05.07.2020 (10:00) - 06.07.2020 (10:00), 18 deaths (10 men and 8 women) were registered,…

- Pana astazi, 5 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.973 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.132 au fost externate, dintre care 20.026 de pacienți vindecați și 1.106 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.117 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- 166 de noi cazuri de COVID-19 Foto: Arhiva/ ISU Pâna vineri, 15 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 22.165 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.817 au fost declarate vindecate și externate.…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus, diagnosticate in ultimele 24 de ore, este de 238, peste media ultimei saptamani. In prezent, in Romania sunt confirmate 19.907 cazuri, din care 13.919 au fost declarate vindecate și externate. Un numar de 1.299 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…