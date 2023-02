FC Arges - Farul Constanta: Hagi - Va fi greu din toate punctele de vedere, dar asta nu inseamna ca nu ne gandim la victorie“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa saptamana neașteptatului eșec de pe terenul „lanternei roșii” a ierarhiei la zi a SuperLigii, CS Mioveni, scor: 0-1, pentru ocupanta locului al VII-lea, FC Petrolul Ploiești, au urmat vremuri grele, din aproape toate punctele de vedere. Insuccesul a fost cu greu digerat de catre suporterii „lupilor”.…

- Derby-ul campionatului de fotbal masculin dintre FC Farul Constanța și CFR Cluj a concluzionat etapa a 22-a a Superligii, instalindu-i pe ardeleni in fruntea clasamentului, dupa o victorie cu 3-0 pe terenul dobrogenilor, care au dominat pana acum Liga 1.

- Formatia CFR Cluj este din nou lider in Superliga, dupa ce a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Farul Constanta, in etapa a XXII-a, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa de pe litoral a reusit o prima parte de campionat foarte buna, incheind anul 2022 pe primul loc, cu cea mai mare forta ofensiva din Superliga, dar si cu multe alte realizari in joc. Mai sunt putine zile pana la primul meci oficial din noul an al liderului Superligii, Farul Constanta, in care…

- Formatia de pe litoral va sustine primul meci oficial din 2023 pe 23 ianuarie, la Ovidiu, contra CFR Cluj, campioana en titre si echipa clasata pe locul doi, la un punct in spatele "marinarilorldquo;. Farul Constanta, echipa clasata pe primul loc in Superliga, incheie vacanta miercuri, 4 ianuarie, zi…

- Echipa de fotbal Farul Constanta incheie anul 2022 pe primul loc in Superliga.Formatia de pe litoral a totalizat 45 de puncte, iar, in aceasta seara, putea fi intrecuta de a doua clasata, campioana CFR Cluj, care, cu 44 de puncte, a intalnit acasa FC Hermannstadt, in etapa a 21 a.Surprinzator insa,…

- Liga Profesionista de Fotbal LPF a anuntat componenta echipei etapei a 19 a din Superliga Romaniei.In primul 11 au intrat si trei jucatori de la Farul Constanta. Este vorba despre David Kiki, Vlad Morar si Denis Alibec, toti marcatori in victoria istorica cu 8 0 in fata lui FC Botosani. In plus, Gheorghe…

- Formația pregatita de Dan Petrescu s-a impus contra echipei din Targoviște, scor 2-0 și ține aproape de liderul clasamentului, Farul Constanța, la 4 puncte distanța și cu un meci in minus jucat.