Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta va juca direct in faza grupelor intrecerii continentale EHF European League, in sezonul 2024 2025 Dupa o evolutie exceptionala in stagiunea trecuta, CSM Constanta isi asigura un loc pe tabloul principal al competitiei, in care au fost incluse deja 22 de echipe.…

- FC Argeș a plecat duminica, 7 iulie (pana pe 19 iulie), in cantonamentul din Slovenia, in frumoasa stațiune montana Rogla. Antrenorul Nicolae Dica a luat cu el 25 de jucatori, mai putin pe Andrei Serban, care inca se afla in recuperare dupa accidentare.

- Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu arata faptul ca nu mai puțin de 9 constructori au depus oferte pentru a construi Lotul 3 al Drumului Expres Arad-Oradea. Acest Drum Expres va avea 47 de kilometri și va lega Romania de Occident, pentru ca, odata ce trecem granița, intram pe autostrada din…

- Incepand de duminica, jucatorii echipei Rapid se vor pregati timp de 12 zile la Maribor, in cadrul celui de-al doilea cantonament al verii, conform news.ro.Neil Lennon a convocat pentru Slovenia 25 de jucatori, fiind nevoit sa lase in tara alti patru jucatori accidentati.

- Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a ținut sa-l felicite pe contracandidatul sau de la PSD, Vasile Rimbu, pentru victoria in aceste alegeri locale. Pe de alta parte el a mulțumit celor care i-au dat votul. ”Astazi s-a decis viitorul orașului nostru pentru…

- Noi modifica importante privind concediile medicale. Astfel, medicii de familie nu pot acorda direct 7 zile de repaus decat pentru o serie de afecțiuni. In celelalte situații, medicii trebuie sa acorde o perioada mai scurta, pe care apoi o pot prelungi, in funcție de evoluția pacientului. Potrivit unui…

- Ex-dinamovistul Cristi Pulhac l-a criticat aspru pe Nicușor Bancu, capitanul Universitații Craiova, pentru evoluția din meciul cu Farul (1-2). Universitatea Craiova a pierdut din nou in fața Farului, 1-2 vineri seara, pe „Ion Oblemenco”, iar capitanul Nicușor Bancu s-a numarat printre cei mai slabi…

- Vineri, la Pitești, a avut loc Maratonul pentru Educație Antreprenoriala, ediția a II-a! Prezent la eveniment, primarul Cristian Gentea a declarat: ’A fost o bucurie sa vad astazi atat antreprenori cu care Piteștiul și Argeșul se mandrește, cat și tineri care aspira la asemenea provocari. Și le numesc…