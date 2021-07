Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal FC Rapid a prezentat, luni, noile echipamente pe care le vor purta jucatorii in editia 2021-2022 a Ligii I in cadrul unei conferinte de presa organizate la Sala Rapid. Astfel, in noul sezon formatia giulesteana va disputa meciurile de pe teren propriu in visiniu, cele din deplasare…

- FC Arges si Universitatea Cluj au ajuns la un acord pentru imprumutul fundasului Tudor Telcean, a anuntat, miercuri, gruparea din Pitesti, potrivit news.ro. Fundasul de 19 ani va evolua in Trivale un sezon sub forma de imprumut, cu optiune de transfer definiv. In schimbul lui Telcean, FC Arges…

- Liga Profesionista de Fotbal a stabilit programul primelor doua etape din Liga I. Noul sezon competițional va fi deschis joi, 15 iulie, de partida FC Botoșani – FCSB. Prima runda se va desfașura pe durata a cinci zile, etapa de debut urmand a fi inchisa de partida Dinamo – FC Voluntari. FC Argeș va…

- Clubul FC Arges anunta punerea in vanzare a abonamentelor pentru noul sezon competitional. Acestea pot fi procurate momentan doar online, iar din data de 25 iunie si de la Fan Shop FC Arges, situat in statia de autobuz de la Casa Cartii. Dupa achizitie, in termen de 2-3 zile lucratoare, abonatul isi…

- Proiectul comun al primarului Gentea și al viceprimarului Tofan salveaza la bugetul Piteștiului 5 milioane de euro! Drumul expres Pitești – Mioveni – Brașov, construit cu banii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, va avea și o centura de descarcare directa a circulației rutiere,…

- Universitatea Craiova se pregatește de primul transfer pentru urmatorul sezon dupa ce a incheiat cu dezamagire play off-ul din Liga I. Finantatorul Mihai Rotaru vrea sa il aduca la Universitatea Craiova pe Cephas Malele, atacantul care s-a remarcat in actualul sezon la FC Arges. Potrivit ProSport, Mihai…

- # Cum comentați infrangerea cu Viitorul? – Nu avem ce sa discutam, a fost un joc mediocru cu Viitorul, oboseala iși spune cuvantul. Nu poți sa joci din trei in trei zile, deplasari grele, ba la Mediaș, apoi ajungi acasa sa joci, apoi in partea cealalta a țarii, sa joci la Constanța. E greu… Și […]