Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 11:00, au loc alegerile pentru președintele FRF. Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Ilie Dragan sunt cei patru candidați. Gazeta Sporturilor are 4 reporteri la sediul FRF și te va ține la curent cu cele mai noi informații de la alegeri Structura votantilor la Adunarea…

- CFR Cluj a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 2-1 (2-0), duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Ligii I de fotbal.Ardelenii, care au urcat pe primul loc in clasament, cel putin pentru moment, au marcat ambele goluri in prima jumatate de ora a partidei,…

- Kevin De Bruyne, belgianul lui City, 15 assisturi in Premier, afirma: "Eu merit sa fiu jucatorul anului in Premier". Recunoaște insa ca "Salah a fost și el extraordinar, incredibil". Egipteanul a inscris 29 de goluri la Liverpool. Acesta nu e doar duelul celor mai valoroși, mai nonconformiști, mai curajoși…

- Marți, 27 martie, cu incepere de la ora 18:15, BCM U FC Argeș Pitești se va duela cu BC CSU Sibiu, in cadrul primei runde din TOP 6. Alb-violeții au terminat prima parte a sezonului regulat cu o victorie categorica, pe teren propriu, in fața celor de la Timba Timișoara. A fost 95-78 pentru BCM U la…

- Partida interesanta la Petrești, unde antrenorul Ștefan Fogoroși a poposit in calitate de adversar al Sportului, echipa pe care a pregatit-o in 2017. Iar derby-ul rundei a insemnat un joc incarcat de suspans, cu rasturnari de situații, in care fiecare echipa a avut perioada sa de inițiativa. Duelul …

- CFR Cluj, liderul la zi din Liga 1, joaca in aceasta seara pe terenul codașei Juventus București. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 18:00 » Juventus București - CFR ClujClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Juventus București:…

- Paula Seling știe cum sa iasa din momente dificile, atunci cand are de-a face cu un blocaj de memorie. Artista a vorbit despre astfel de episoade, nu prea dese, ce-i drept. Paula Seling este una dintre cele mai longevive artiste din show-bizz-ul autohton. Aceasta a adus Romaniei un loc 3 la concursul…

- "Duelul dintre actualul numar 1 mondial si predecesoarea sa si-a respectat toate promisiunile. Dupa 2 ore si 22 de minute de lupta intensa, cu scenarii diverse si marcate de lovituri halucinante, Simona Halep a facut ca ierarhia sa se respecte si s-a impus, cu mare efort, in fata unei excelente Angelique…