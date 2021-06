Stiri pe aceeasi tema

- Clubul FC Arges anunta punerea in vanzare a abonamentelor pentru noul sezon competitional. Acestea pot fi procurate momentan doar online, iar din data de 25 iunie si de la Fan Shop FC Arges, situat in statia de autobuz de la Casa Cartii. Dupa achizitie, in termen de 2-3 zile lucratoare, abonatul isi…

- Alb-violeții au programat in aceasta aceasta vara și un stagiu de pregatire centralizata in strainatate. Timp de aproape doua saptamani, piteștenii iși vor incarca bateriile in Austria. Locația aleasa de echipa din Trivale este localitatea Vorau, din Regiunea Joglland – Waldheimat. Fotbaliștii vor fi…

- Pe 1 Iunie, la Mioveni, lasa-te purat pe aripile copilariei și vino alaturi de noi la sarbatoarea inocenței și a veseliei! Centrul Cultural Mioveni propune tuturor copiilor, indiferent de varsta, un maraton al distracției, al jocului și bucuriei. Toate activitațile vor fi organizate in aer liber, pe…

- Liliana Murguleț, inspector general școlar al ISJ Argeș, a anunțat, joi, ca numarul cazurilor de Covid-19 raportate la 19 mai, in randul elevilor era de 13 cazuri pozitive. Astfel, in momentul de fața, numarul cadrelor didactice depistate cu noul tip de coronavirus, este de patru profesori și doi angajați…

- AFIR a prelungit perioada de depunere a cererilor pentru finanțarea programului „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta prelungirea, pana la data de 5 iulie, ora 16:00, a sesiunii de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1 „Sprijin…

- Se implinesc 44 de ani de la cea mai mare tragedie montana din Romania, cand 23 de persoane, elevi și profesori din Sibiu, au murit in urma producerii unei avalanșe la Lacul Balea, transmite Rador. Era dimineața zilei de 17 aprilie 1977, ultima zi din tabara de schi de la Balea Lac petrecuta in vacanța…

- OMV, discuții pentru o posibila vanzare a Petrom Directorul General al companiei austriece OMV, Rainer Seele, a discutat cu reprezentanții fondului de investiții Mubadala din Abu Dhabi – al doilea mare acționar al OMV, despre o posibila vanzare a Petrom, anunța ziarul austriac Kurier. Petrom deține…

- Anunț șocant in mediul online. O copila de doar 2 ani din Satu Mare a fost scoasa la vanzare. Anunțul era insoțit și de o fotografie cu fata care ținea in brațe o jucarie de pluș. Poliția a intervenit imediat. Prețul propus de cei care au publicat anunțul era de 2.459 de lei și, cel […] Articolul MINORA…