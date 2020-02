Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in vara, pornise la drum cu manager prahovean, Valeriu Rachita, și cu o serie de jucatori crescuți in județul nostru, Sportul Snagov cauta sa evite desființarea echipei, cei mai reprezentativi fotbalisti parasind echipa! Penultima clasata in Liga 2 dupa 21 de etape si ultima echipa din campionat…

- CS Mioveni a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa CSM Resita, in etapa a XXI-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Raul Costin a inscris in minutul 43. Citește și: Veste BOMBA cu privire la modificarea contractelor individuale de munca ! Tot sambata, Metaloglobus…

- Formatia FC Arges a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Sportul Snagov, intr-un meci din etapa a XXI-a Ligii a II-a, scrie news.ro.Golurile au fost marcate de Buhaescu ’21, ’63 si Serban ’90. Citește și: Dan Petrescu, despre Romania - Ungaria de la C.M. de handbal:…

- ​Formatia FC Arges a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Sportul Snagov, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii a II-a, potrivit News.ro. În urma acestui rezultat, piteștenii ocupa locul al treilea în clasament (33 de puncte). Golurile au fost marcate…

- FC Arges, ASU Poli Timisoara si ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu au castigat in deplasare, sambata, in etapa a 20-a a Ligii a II-a de fotbal, iar alt meci s-a incheiat la egalitate. FC Arges a dispus cu 2-1 de Ripensia, ASU Poli a invins fostul lider CS Mioveni cu 1-0, in timp ce ACS Viitorul Pandurii…

- CS Mioveni s-a impus cu 5-2 (1-2), marti, pe teren propriu, împotriva echipei Turris-Oltul Turnu Magurele, într-un meci din etapa a 19-a a Ligii a II-a. În alta partida, restanțadin etapa a 11-a, UTA Arad a învins cu 1-0 formația Concordia Chiajna și ramâne pe prima poziție…

- UTA Arad a invins-o pe FC Farul Constanta cu scorul de 1-0, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii a II-a de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Octavian Ursu (51). Rezultate: Sambata AFC Dunarea Calarasi - FC Metaloglobus Bucuresti 3-1 AFK Csikszereda Miercurea…

- Runda cu numarul 19 din Liga 2 debuteaza sambata, șase partide fiind programate la orele pranzului. Rapid București va sta, dupa retragerea echipei Daco-Getica din campionat, potrivit Mediafax.Programul zilei de sambata din Liga 2: 11:00 - Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Argeș 11:00…