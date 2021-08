FBI-ul a folosit fotografii ale angajatelor auxiliare pentru a atrage prădători sexuali - raport Departamentul de Justiție din SUA a descoperit ca FBI-ul a folosit fotografii ale unor angajate ca momeala pentru pradatori sexuali, scrie BBC. Potrivit unui raport oficial, persoanele respective nu erau certificate pentru astfel de activitate sub acoperire, iar acestea ar fi putut fi puse în pericol.



FBI a recunoscut ca a greșit și a anunțat ca își va schimba politica și va implementa noi ghiduri de acțiune în acest sens.



Raportul nu a specificat cât de raspândita era aceasta practica și nu acuza agenții ca ar fi folosit fotografiile fara sa le spuna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile fiscale ale fostului presedinte Donald Trump trebuie sa fie predate Congresului de catre serviciul fiscal (IRS), a anuntat, vineri, Departamentul pentru Justitie, transmite CNBC. Biroul pentru Consiliere Juridica al Departamentului pentru Justitie a afirmat intr-o opinie scrisa…

- Guvernul chinez a declarat miercuri ca numarul ursilor panda salbatici a ajuns la 1.800 de exemplare in aceasta tara, astfel incat nu mai este o specie in pericol ci "vulnerabila", relateaza EFE. Cui Shuhong, director al Departamentului pentru Protectie Ecologica din cadrul Ministerului…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, intr-o postare pe pagina sa de socializare, iși arata nemulțumirea fața de Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova, cu privire la numarul prea mic de secții de votare deschise in diaspora.La 22 iunie Curtea Suprema de Justiție a menținut in vigoare decizia Curții…

- Daca Romania nu continua vaccinarea anti-COVID, varianta delta a coronavirusului poate deveni un pericol, a atras atentia secretarul de stat Raed Arafat, duminica, la Antena 3. "Daca nu continuam vaccinarea anti-COVID, e un pericol varianta Delta (tulpina indiana - n.r.). Nu ar trebui…

- Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, un document strategic pentru guvernarea digitala si managementul serviciilor publice electronice la nivelul administratiei, a fost adoptata de Guvern in sedinta de joi. "Dorim sa ducem administratia publica in viitor, sa imbunatatim sistemele…

- Administrația Biden a precizat ca interceptarile au avut loc in 2017. Anunțul vine dupa o serie de dezvaluiri legate de faptul ca fosta Administrație Trump a obținut datele privind comunicațiile reporterilor - jurnaliști la cotidianul The Washington Post și CNN - fiind vorba despre telefoane sau e-mailuri.Dezvaluirile…

- Liviu Dragnea s-a ales cu un nou dosar penal instrumentat de DNA, in care sunt vizate aspecte legate de vizita sa in SUA, cand s-a intalnit cu Donald Trump la ceremonia de investire a acestuia ca președinte. Cu cateva zile inainte de trimiterea sa in judecata, pe 11 mai, Dragnea, aflat in…

- Autoritațile din Basel vor sa scape de cerșetorii straini de pe strazile orașului așa ca au decis sa le ofere gratuit bilete dus catre o destinație europeana, cu condiția sa nu se intoarca in Elveția, potrivit The Local. Serviciul de migrație de la Basel ofera vouchere de calatorie, precum și o donație…