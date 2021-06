Stiri pe aceeasi tema

- Informații potrivit carora miliardarii americani ar plati prea puțin impozit pe venit au fost publicate pe un nou site. ProPublica spune ca a intrat in posesia declarațiilor fiscale ale unora dintre cei mai bogați oameni din lume, inclusiv Jeff Bezos, Elon Musk și Warren Buffett.

- Articolul arata ca averile a celor mai bogati 25 de americani au crescut, cumulat, cu 401 miliarde de dolari in perioada 2014-2018. In schimb, o gospodarie americana din clasa de mijloc a castigat in perioada respectiva circa 70.000 de dolari pe an si a platit taxe federale de 14%. Cuplurile incadrate…

- Date provenind de la Serviciul Intern privind Veniturile (IRS), agentia fiscala din SUA, releva ca miliardari precum Jeff Bezos, Elon Musk si Warren Buffett achita impozite pe venit foarte mici in raport cu averile vaste, uneori chiar deloc, conform organizatiei media ProPublica. "In 2007,…

- Jeff Bezos o ia inaintea lui Elon Musk și Richard Branson. Miliardarul va fi primul care va zbura in spațiu, impreuna cu fratele lui, Mark si castigatorul unei licitatii. Se va intampla pe 20 iulie, cand toți vor urca la bordul rachetei construite de compania lui Bezos, Blue Origin. Intr-un mesaj pe…

- Cursa spatiala dintre cei mai bogati doi oameni din lume s-a intensificat si a intrat intr-o noua etapa marti, dupa ce CEO-ul companiilor SpaceX si Tesla, Elon Musk, a ironizat incercarea miliardarului Jeff Bezos de a contesta in instanta un contract major acordat de NASA, informeaza Reuters.…

- Procurorii DNA investigheaza achiziții de sute de milioane de euro facute in pandemie. Duminica, la “Romania, te iubesc!” vedem cum doua spitale de campanie pentru care s-au platit aproape 14 milioane de euro din bani publici stau inchise. Sub cheie sunt și materiale de protecție ori aparatura valoroasa,…

- Lista anuala a miliardarilor lumii intocmita de Forbes include un numar record de 2.755 de miliardari, fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, ocupand primul loc pentru al patrulea an consecutiv, relateaza Reuters. Miliardarii din acest an valoreaza in total 13,1 trilioane de dolari, in creștere…

