Stiri pe aceeasi tema

- Agentia americana pentru Siguranta Nationala (NSA) si Biroul Federal de Investigatii (FBI) au anuntat, joi, ca au depistat un instrument de atacuri cibernetice al serviciilor secrete ruse, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Directia Centrala de Informatii (GRU), serviciul militar…

- Agentia americana pentru Siguranta Nationala (NSA) si Biroul Federal de Investigatii (FBI) au anuntat, joi, ca au depistat un instrument de atacuri cibernetice al serviciilor secrete ruse, informeaza agentia Reuters, preluata de Mediafax.

- Serviciile de informații rusesti au diseminat dezinformari în legatura cu pandemia de coronavirus, potrivit unor informații recent declasificate, un material care demonstreaza modul în care Moscova continua sa încerce sa influențeze americanii pe masura ce alegerile se apropie, potrivit…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a respins, miercuri, orice sugestie privind eventuale ingerinte ale Rusiei care sa fi influentat votul cetatenilor în favoarea retragerii din Uniunea Europeana, potrivit Reuters. La o zi dupa ce Comisia parlamentara pentru Informatii si Securitate a…

- Deputatii din cadrul Comisiei parlamentare de Informatii si Securitate (ISC) au indemnat marti Guvernul lui Boris Johnson sa ancheteze amestecul a Rusiei in campania referendumului Brexitului din 2016, in urma prezentarii unui raport de 55 de pagini care conchide ca influenta rusa in Regatul Unit este…

- Securitatea scrutinului prezidential din noiembrie reprezinta ''obiectivul numarul unu'' pentru Agentia de Securitate Nationala a SUA (NSA), a declarat luni directorul agentiei, generalul Paul Nakasone, avertizand ca Statele Unite sunt pregatite sa ''actioneze'' in…

- Iranul a anuntat marti ca a executat un fost angajat al Ministerului Apararii pentru spionaj in favoarea Statelor Unite, carora le-a vandut informatii referitoare la programul balistic al Teheranului, transmit Reuters si AFP. Reza Asgari a avut contacte cu Agentia de Informatii a Statelor Unite (CIA)…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei a anuntat luni ca a deschis o ancheta impotriva lui Aleksei Navalnii, principalul opozant si critic al Kremlinului, privind o presupusa calomnie prin intermediul unor comentarii pe care el le-a facut in social media, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, Comitetul…