Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt in efectiv complet la Jocurile Olimpice de iarna. Sportivii de la sanie și bob au ajuns in satul olimpic iar schiorii au avut primele antrenamente. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna este la TVR in 4 februarie.

- Presedintele Vladimir Putin s-a declarat convins ca sportivii rusi vor "triumfa" la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie), scrie AFP. Putin a avut marti o videoconferinta cu sportivii rusi care vor lua parte la Olimpiada de iarna 2022. "Toata Rusia va va sustine de aici…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a apreciat, joi, ca sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie) sunt ''niste eroi'', conform Agerpres. ''Ii felicit pe sportivii calificati la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing 2022, pe care ii consider…

- Sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice si la Jocurile Paralimpice de la Beijing risca sanctiuni daca au o atitudine impotriva spiritului competitiei sau impotriva regulilor din China, a avertizat un oficial, potrivit bbc.com, citat de news.ro. Acest avertisment vine dupa ce Human…

- Jucatorii din NHL, cel mai valoros campionat de hochei din lume, nu vor participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing dupa amânarile generate de noul coronavirus. NHL avea termen pâna pe 10 ianuarie sa se retraga de la Jocurile Olimpice fara sa plateasca o amenda. Fara superstarurile…

- Statele Unite ale Americii au anunțat un boicot diplomatic asupra Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, din 2022. Jocurile Olimpice de iarna din 2022 vor fi organizate la Beijing, China, in perioada 4 februarie - 20 februarie. Administrația Biden a transmis astazi, printr-un comunicat de presa,…

- Sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing din 2022 nu se vor putea bucura de piper, foi de dafin și alte 46 de tipuri de condimente. Acestea au fost excluse din meniu de organizatori pentru ca pot genera rezultate fals pozitive la testele antidoping, relateaza agenția…