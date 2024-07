Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua saptamani de la tentativa de asasinare a lui Donald Trump, FBI a confirmat vineri ca a fost intr-adevar un glonț cel care a lovit urechea fostului președinte, incercand sa clarifice relatarile contradictorii cu privire la ce a cauzat ranile fostului președinte dupa ce un barbat inarmat…

- FBI a confirmat vineri ca fostul președinte american Donald Trump a fost lovit de un glonț tras din pușca tanarului de 20 de ani care a incercat sa il asasineze, relateaza Axios. Anunțul vine dupa ce directorul FBI, Christopher Wray, a declarat la inceputul saptamanii ca exista indoieli daca Trump a…

- Christopher Wray, directorul FBI, a ridicat semne de intrebare cu privire la faptul daca Donald Trump a fost de fapt impușcat de un glonț in timpul tentativei de asasinat impotriva fostului președinte de la inceputul acestei luni sau daca a fost in schimb lovit de șrapnel.

- Directorul FBI Christopher Wray a sugerat ca anchetatorii sai nu sunt siguri in acest moment daca fostul președinte Donald Trump a fost lovit de un glonț sau de un șrapnel in timpul tentativei sale de asasinat de la inceputul acestei luni. Prin cuvantul „șrapnel”, Wray ințelege, evident, ca e vorba…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost ținta unei tentative de asasinat in timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, pe 13 iulie 2024. Atacatorul, un tanar de 20 de ani, a tras asupra fostului președinte cu o pușca semiautomata, glonțul strapungandu-i varful urechii drepte.…

- Donald Trump a fost victima unei tentative de asasinat, a transmis oficial FBI. Fostul președinte era la un miting electoral in statul Pennsylvania și iși incepuse discursul de cateva minute, cand s-au auzit focuri de arma. De pe o cladire aflata la mai puțin de 100 de metri de scena, un individ a tras…

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…

- Donald Trump are mari sanse sa revina la Casa Alba. Liderul republican, care este nominalizatul potențial al formațiunii conservatoare pentru Biroul Oval, e marele favorit al modelului de prognoza publicat miercuri. Trump ar urma sa obțina cel puțin 280 de voturi electorale, suficiente pentru a-l invinge…