Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite desfasoara o perchezitie programata la casa de vacanta din Delaware a presedintelui american Joe Biden, a anuntat miercuri avocatul acestuia, precizand ca Biden coopereaza cu autoritatile in cauza, transmit Reuters si AFP. ‘Am fost de acord sa cooperam’, a…

- Politia federala americana (FBI) efectua miercuri perchezitii la locuinta presedintelui american Joe Biden, in statul Delaware, in cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, anunta avocatul sefului statului, relateaza BBC News, informeaza NEWS.RO. Fii la curent cu cele mai noi…

- Anchetatori ai Departamentului Justitiei din SUA, impreuna cu agenti ai Biroului Federal de Investigatii (FBI) au efectuat, miercuri, o perchezitie planificata in casa presedintelui Joseph Biden din localitatea Rehoboth Beach, in statul Delaware, in cadru

- Politia federala americana (FBI) efectua miercuri perchezitii la locuinta presedintelui american Joe Biden, in statul Delaware, in cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, anunta avocatul sefului statului, relateaza BBC News. Aceste perchezitii au fost ”planificate” si se desfasoara…

- Politia federala americana (FBI) efectua miercuri, 1 februarie, perchezitii la locuinta presedintelui SUA, Joe Biden, in statul Delaware, in cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, anunta avocatul sefului statului, relateaza News.ro . Aceste perchezitii au fost ”planificate” si se desfasoara…

- Investigatorii Departamentului de Justitie al SUA au gasit in aceasta saptamana inca sase documente confidentiale in resedinta familiei presedintelui Biden din statul Delaware, a declarat intr-un comunicat de presa avocatul personal al presedintelui american.

- Asistenții președintelui Joe Biden au gasit documente confidențiale in doua locații din interiorul locuinței sale din Wilmington, Delaware, s-a precizat joi, intr-un comunicat al Casei Albe, potrivit CNN.