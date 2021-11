Stiri pe aceeasi tema

- Europa a raportat in saptamana 8-14 noiembrie o crestere cu 5% a numarului de decese asociate coronavirusului, in timp ce in restul continentelor numarul mortilor s-a mentinut stabil sau a scazut, releva cel mai recent raport epidemiologic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de EFE. La…

- A doua generație de vaccinuri anti-Covid ar putea include spray-uri nazale sau pastile, care vor fi mai ușor de utilizat in comparație cu injecțiile, a declarat coordonatorul stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan. 129 de vaccinuri sunt in curs de examinare.

- Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a avertizat marti ca Europa se va confrunta cu “o iarna grea” ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19. Hans Kluge a participat la deschiderea celui de-al 44-lea Congres Mondial al Spitalelor, care se desfasoara…

- Intre 80.000 si 180.000 de angajati din sistemul de sanatate au murit din cauza COVID-19 intre ianuarie 2020 si mai 2021, potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, publicat joi. In medie, doar doi din cinci angajati sanitari din intreaga lume sunt complet vaccinati, susține șeful OMS,…

- Publicatiile din Ucraina si Georgia scriu despre reactia Departamentului de Stat la cooperarea Rusiei, fara acordul Ucrainei, Georgiei si al Republicii Moldova, cu regimurile ilegale pentru organizarea alegerilor in Duma de Stat, relateaza IPN.