- FBI a perchezitionat, in noiembrie, fostul birou privat al presedintelui Joe Biden la Washington, dupa ce echipa acestuia a notificat Arhivele Nationale ca a gasit acolo documente clasificate, potrivit unui oficial al Departamentului de Justitie, citat de CNN. Oficialul american a declarat ca nu a fost…

- Un avocat al lui Mike Pence a descoperit saptamana trecuta in jur de zece documente marcate ca fiind clasificate in locuinta din Indiana a fostului vicepresedinte al SUA si a predat aceste inregistrari clasificate FBI-ului, a relatat marti CNN, citand surse care au cunostinta despre aceasta chestiune.…

- Documentele clasificate, descoperite de un avocat saptamana trecuta la reședința privata a lui Mike Pence din statul americane Indiana, au fost predate FBI, relateaza BBC . Fostul vicepreședinte din mandatul lui Trump a fost cel care a cautat un avocat specializat in manipularea documentelor clasificate…

- In afara de jena politica evidenta a presedintelui Joe Biden si de acuzatiile inevitabile de ipocrizie, descoperirea documentelor clasificate in locatii private folosite de el ridica pentru Casa Alba cateva intrebari serioase, relateaza Gary O'Donoghue, corespondentul BBC la Washington. In primul rand,…

- Documente clasificate din perioada cand Joe Biden a fost vicepresedinte au fost descoperite in noiembrie 2022 de avocatii personali ai presedintelui american la un think tank din Washington, a declarat luni un avocat de la Casa Alba, relateaza Reuters. Aproape zece documente au fost gasite la biroul…

- Mai multe documente clasificate din perioada in care presedintele Joe Biden era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta intr-un birou privat, a declarat pentru CNN o sursa care are cunostinta despre acest fapt. Arhivele Nationale au sesizat Departamentul de Justitie pentru investigatii suplimentare,…

