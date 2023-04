Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri Moscova ca a "permis, a incurajat chiar" crimele de razboi ale armatei ruse in Ucraina, la un an de la retragerea Rusiei din orasul Bucea, devenit simbol al acestor crime, informeaza AFP, citat de Agerpres."Agresiunea Rusiei a dus la o sistematizare…

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".

- Regatul Unit gazduieste luni o reuniune, cu participarea ministrilor justitiei din peste 40 de tari, cu scopul de a aborda problema posibilelor crime de razboi comise in Ucraina, dupa ce Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin,…

- Un numar de 30 de tari s-au alaturat deja coalitiei care sustine crearea unui tribunal special pentru a judeca presupusele crime de razboi comise de Rusia in timpul invaziei sale in Ucraina, a declarat marti ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, citat de EFE și preluat de

- Forțele ucrainene raman pe poziții joi dimineața in orașul Bakhmut, aflat in ruina in estul Ucrainei, sub atacul constant al trupelor rusești care incearca sa obțina prima lor victorie majora de peste jumatate de an, potrivit Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesj cu ocazia implinirii unui an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina. Șeful statului amintește de ajutorul pe care romanii l-au acordat refugiaților ucraineni și spune ca Romania va continua sa sprijine Ucraina „atat timp cat va fi nevoie”.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni China, intr-un interviu, sa nu sustina Rusia in invazia pe care Moscova a declanșat-o in Ucraina, intrucat s-ar ajunge astfel la un razboi mondial, consemneaza Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel vineri pentru strangerea mai multor fonduri pentru a sprijini sistemul medical din Ucraina, grav afectat in urma invaziei ruse, relateaza Reuters, preluat Agerpres.