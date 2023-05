Stiri pe aceeasi tema

- Directorul FBI Christopher Wray cere mai multi bani de la Congres si isi justifica solicitarea prin amenintarea pe care China o reprezinta in domeniul securitatii cibernetice. In cadrul unei audieri din Congresul Statelor Unite, Wray a sustinut ca agentia pe care o conduce este vast depasita numeric,…

- In cadrul unei audieri din Congresul Statelor Unite, Wray a sustinut ca agentia pe care o conduce este vast depasita numeric, China avand de 50 de ori mai multi hackeri. Acesta a spus ca programul de hacking derulat de China este atat de amplu, inca, toti hackerii marilor tari adusi la un loc sunt mai…

- Liderul chinez a ajuns la Moscova, la invitația președintelui Rusiei, insa Vladimir Putin nu l-a așteptat la aeroport pe președintele Chinei, Xi Jinping. La Moscova, in momentul in care a coborat din avion, liderul chinez a fost așteptat de o numeroasa delegație a Rusiei, dar fara ca Putin sa fie prezent.…

- Cand incidentul a fost relatat de reprezentanți de rang inalt de la Pentagon in fața Congresului, aceștia au spus ca misterul a fost elucidat și ca a fost vorba despre niște simple drone, și nu despre o amenințare pentru securitatea naționala.Fostul șef al grupului de lucru OZN al guvernului, Jay Stratton…

- Discuția liderului chinez cu președintele Volodimir Zelenski ar marca un pas semnificativ in eforturile Beijingului de a juca un rol de pacificator in Ucraina, eforturi intampinate pana acum cu scepticism in Europa și SUA, scrie Wall Street Journal . Liderul chinez Xi Jinping intenționeaza sa vorbeasca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat vineri toate statele sa comunice informatiile pe care le detin despre originile COVID-19, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul pentru Energie din Statele Unite au afirmat ca la originea pandemiei ar fi un accident de laborator…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, a atras atenția asupra unui „exces de incredere” de care dau dovada guvernele europene dupa ce au trecut prin aceasta iarna fara probleme majore legate de aprovizionarea cu energie, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…