Stiri pe aceeasi tema

- Firma de securitate Huntress Labs a declarat vineri ca este de parere ca banda de ransomware REvil, legata de Rusia, ar fi de vina pentru ultimul atac ransomware. Luna trecuta, FBI a dat vina pe acelasi grup pentru paralizarea companiei de ambalare a carnii JBS. Biden, aflat intr-o vizita in Michigan…

- Firma de securitate Huntress Labs a declarat vineri ca este de parere ca banda de ransomware REvil, legata de Rusia, ar fi de vina pentru ultimul atac ransomware. Luna trecuta, FBI a dat vina pe acelasi grup pentru paralizarea companiei de ambalare a carnii JBS. Biden, aflat intr-o vizita in Michigan…

- Aproximativ 200 de companii americane au fost lovite de un atac „colosal” de tip ransomware, potrivit unei firme de securitate cibernetica,. In spatele atacului s-ar afla, conform specialiștilor americani in IT, gruparea rusa de rascumparare REvil, informeaza BBC . Specialiștii americani in IT au declarat…

- Ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, se va intoarce la Moscova saptamana aceasta, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters. In cadrul unui briefing, Price a mai declarat reporterilor ca Statele Unite au salutat intoarcerea ambasadorului…

- ​O aderare a Ucrainei la NATO reprezinta o ”linie rosie” de netrecut, ameninta Rusia joi, la o zi dupa summitul de la Geneva al presedintelui rus Vladimir Putin cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune catalogata per ansamblu pozitiva de catre Kremlin, relateaza Reuters. Presedintele…

- Discutiile intre presedintele american Joe Biden si omologul rus Vladimir Putin, desfasurate miercuri la vila La Grange, o cladire de secol XVIII de pe malul lacului din Geneva, au durat trei ore, mai putin decat au spus consilierii lui Biden ca se asteptau sa dureze, dar presedintele SUA a declarat…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri in timpul unei declarații de presa, ca Statele Unite greșește cand considera ca este „destul de puternica” pentru a amenința alte state, iar aceasta greșeala a fost facuta și de Uniunea Sovietica la finalul existenței sale, informeaza Reuters . „Auzim…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca sugestiile ca statul rus are legatura cu atacurile cibernetice de tip ransomware care au avut loc in Statele Unite sunt absurde si o incercare de a starni probleme inaintea summitului din aceasta luna cu presedintele american Joe Biden, transmite…