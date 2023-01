Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat al fostului vicepreședinte american Mike Pence a descoperit saptamana trecuta documente marcate drept 'clasificate' la casa lui Pence din Indiana și le-a predat FBI, au declarat surse pentru CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe documente clasificate din perioada in care presedintele Joe Biden era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta intr-un birou privat, a declarat pentru CNN o sursa care are cunostinta despre acest fapt. Arhivele Nationale au sesizat Departamentul de Justitie pentru investigatii suplimentare,…

- Mai multe documente clasificate din perioada in care presedintele Joe Biden era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta intr-un birou privat, a declarat pentru CNN o sursa care are cunostinta despre acest fapt. Arhivele Nationale au sesizat Departamentul de Justitie pentru investigatii suplimentare,…

- Liviu Dragnea nu pune usturoi in carnați și toaca mușchiul de carne cu barda. Fostul șef PSD a stat la cratița și le-a facut de mancare jurnaliștilor de la Realitatea Plus, intr-o emisiune care va fi difuzata in seara de ajun. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Royal Marines, trupele de comando din Marea Britanie insarcinate cu operațiuni speciale, au fost desfașurate in Ucraina și au participat la o serie de „operațiuni cu risc ridicat”, a afirmat fostul comandant, general locotenentul Robert Magowan. Comandourile au fost implicate in „operațiuni discrete”…

- Departamentul Justitiei din Statele Unite intentioneaza sa il audieze pe fostul vicepresedinte Mike Pence in cadrul anchetei privind asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, scrie presa americana.

- Fostul vicepresedinte al lui Donald Trump, Mike Pence, l-a acuzat pe miliardarul republican ca a pus viata sa si a familiei sale in pericol prin discursul lui din 6 ianuarie 2021, ziua in care a avut loc asaltul asupra Capitoliului, informeaza luni AFP, care citeaza un fragment dintr-un interviu televizat…

- Alin Petrache, președitele Federației Romane de Rugby, a caștigat procesul cu Victor Istrate, fost vicepreședinte al federației. Istrate l-a calomniat in spațiul public pe Petrache. Fostul vicepreședinte a declarat ca Petrache a intrat pe ușa din dos in rugby, ca nu are valoare și ca nu merita sa…