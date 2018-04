Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a izbucnit furios luni, dupa percheziția efectuata de FBI la biroul avocatului sau personal, Michael Cohen, omul care a platit o actrita de filme pentru adulțti ca sa pastreze tacerea fața de o presupusa aventura cu președintele. „Este o rușine! Este un pacat! Acesta este un atac impotriva…

- Politia federala americana (FBI) a perchezitionat luni birourile din New York ale lui Michael Cohen, avocatul personal al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, si a confiscat documente, a anuntat intr-un comunicat avocatul lui Cohen, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Aceasta operatiune…

- Politia federala americana (FBI) a perchezitionat luni birourile din New York ale lui Michael Cohen, avocatul personal al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, si a confiscat documente, a anuntat intr-un comunicat avocatul lui Cohen, citat de AFP. Aceasta operatiune a avut loc "in…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit pe acesta sa refuze orice interviu cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei cu implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times. Jurnalistii americani subliniaza ca SUA are o luna de zile…