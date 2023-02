Biroul FBI din New York a fost, recent, ținta unui atac cibernetic. FBI investigheaza un atac asupra retelei sale de calculatoare, un incident izolat care in prezent a fost oprit, a anuntat vineri agentia, potrivit CNN. „FBI este la curent cu incidentul si lucreaza pentru a obtine informatii suplimentare”, a precizat agentia intr-o declaratie trimisa […] The post FBI a fost atacat de hackeri. Computerele biroului din New York, compromise first appeared on Ziarul National .