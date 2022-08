Stiri pe aceeasi tema

- FBI a facut percheziții la complexul Mar-a-Lago al lui Donald Trump din Palm Beach, Florida, a confirmat pentru CNN fostul președinte, informeaza Digi24.ro. Donald Trump a refuzat sa precizeze motivul pentru care agenții FBI au venit la Mar-a-Lago, dar fostul președinte a spus ca descinderile au fost…

- Agenti ai Biroului Federal de Investigatii (FBI) au descins la resedinta fostului presedinte american Donald Trump din Mar-a-Lago, in statul american Florida, anunta fostul lider de la Casa Alba, iar, conform unor surse judiciare, ancheta vizeaza detinere

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca agenti FBI i-au perchezitionat, luni, proprietatea sa din Mar-a-Lago si au i-au spart seiful, posibil legat de o ancheta a Departamentului de Justitie al SUA privind eliminarea de catre Trump a dosarelor prezidentiale oficiale in statiunea din…

- Donald Trump a confirmat ca agentii FBI i-au perchezitionat, luni, proprietatea din Mar-a-Largo, Florida, si i-au spart seiful. Cel mai probabil motivul este legat de o ancheta a Departamentului de Justitie al SUA privind eliminarea de catre Trump a dosarelor prezidentiale oficiale in statiunea din…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se profileaza ca fiind candidatul republican pentru urmatoarele alegeri din SUA. Dar cine este acest om politic controversat? Fostul președinte american Donald Trump și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, au multe in comun. Amandoi locuiesc in Florida, amandoi se…

- Revenit la Washington pentru prima data de la plecarea sa tumultoasa de la Casa Alba, Donald Trump a sustinut marti un discurs demn de un candidat in campanie, flirtand in mod vizibil cu ideea unei noi candidaturi la presedintie in 2024, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat, joi, ca nu exclude posibilitatea de a-l selecta pe Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, pentru pozitia de candidat la functia de vicepresedinte in scrutinul prezidential din 2024, informeaza publicatia The Hill preluat de mediafax. Fii…