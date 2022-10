FBI a arestat ofițeri de informații chinezi. Acuze directe de tentative de spionaj în favoarea Chinei FBI și Departamentul de Justiție al SUA au anunțat trei anchete pentru tentative de spionaj in favoarea Chinei, 13 persoane de cetațeanie chineza fiind implicate, 11 dintre acestea fiind catalogați ca fiind ofițeri de informații ai autoritaților de la Beijing. Potrivit CNN, ancheta are in centru compania chineza Huawei. Prima ancheta vizeaza doi ofițeri de informații […] The post FBI a arestat ofițeri de informații chinezi. Acuze directe de tentative de spionaj in favoarea Chinei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana trebuie sa fie pregatita sa raspunda unei potentiale invazii a Taiwanului de catre Beijing inca din acest an, a avertizat miercuri un amiral, semn al unei ingrijorari tot mai mari in legatura cu intentiile Chinei fata de insula, relateaza AFP, citata de Agerpres. Amiralul Michael Gilday,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat, marți, ca autoritațile de la Viena au platit, pana in prezent, aproximativ 337 de milioane de euro, dupa ce, in luna iunie a acestui an, Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis ca Austria a incalcat legislația europeana cand a taiat alocațiile pentru copiii…

- Un fost maior al armatei americane si sotia sa, anestezist, au fost acuzati penal ca ar fi complotat sa dezvaluie Rusiei informatii extrem de sensibile referitoare la asistenta medicala oferita pacientilor militari, a anuntat, joi, Departamentul de Justitie al Statelor Unite, relateaza The Guardian.…

- Presedintele Vladimir Putin a emis, luni, un decret prin care ii acorda cetatenie rusa lui Edward Snowden, un fost colaborator al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) care a fugit in Rusia dupa ce a dezvaluit documente secrete despre activitati ale Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA). Edward…

- Directorul Unitatii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare, din subordinea Ministerului Educatiei, a fost arestat, fiind acuzat de luare de mita si spalare de bani. O parte din bani a folosit-o ca sa-și faca puț in curte. Potrivit DNA, procurorii au dispus punerea…

- Un barbat din Valcea, care o avea in grija pe nepoata sa de 2 ani și 11 luni a fost arestat preventiv pentru ca a omorat copilul. Enervat ca plangea, barbatul a aruncat-o pe copila cu capul de podeaua de ciment. Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea a anuntat ca barbatul reținut pentru comiterea infractiunii…

- Fragmente desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului. Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie aceste deseuri spatiale,…

- Procurorul Liviu Sutiman, de la Parchetul General, s-a stins din viața miercuri, a anunțat CSM. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis condoleanțe familiei. „Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a domnului LIVIU SUTIMAN, fost procuror in…