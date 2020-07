Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca Ambasada Romaniei la Paris a fost notificata cu privire la testarea pozitiva pentru COVID-19 a opt romani care lucreaza la o ferma din departamentul Landes al regiunii Aquitania din...

- Cercetatorii din domeniu sanatații au ajuns la concluzia ca noul coronavirus apare sezonier, precum gripele clasice și prefera zonele cu clima racoroasa si uscata.O descoperire ce ar putea ajuta la dezvoltarea de strategii de prevenire si de supraveghere pentru a frana izbucnirea de noi focare in lume,…

- Procurorul Parisului Remy Heitz a anuntat deschiderea unei vaste anchete preliminare cu privire la gestionarea criticata a crizei covid-19 in Franta, vizand capete de acuzare de ”omoruri din culpa” si ”punerea in pericol a vietii altuia”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta ancheta - un…

- Specialiștii din Franța spun ca noul coronavirus ar fi ajuns in aceasta țara inca de la sfarsitul anului trecut, ei ajungand la aceasta concluzie dupa ce un pacient care fusese internat in 27 decembrie intr-un spital din Paris a fost confirmat ulterior cu COVID-19. Cazul este al lui Amirouche Hammar,…

- Un pacient diagnosticat cu pneumonie pe 27 decembrie, in apropiere de Paris, avea de fapt infecție cu coronavirus, a declarat medicul acestuia, relateaza BBC News . Doctorul Yves Cohen a declarat presei franceze ca o mostra prelevata de la pacient la acea data a fost testata recent, iar rezultatele…

- Ambasada Chinei la Paris a publicat pe pagina oficiala de Twitter, propria poveste a pandemiei de coronavirus. Clipul nu este unul foarte diplomatic, subliniaza reprezentații presei din Franța, dar acesta a devenit viral in doar cateva ore. Numit sugestiv "Once upon a virus", "A fost odata un virus",…

- Jese Rodriguez (27 de ani), spaniolul ce evolueaza la Sporting CP, imprumutat de PSG, va primi medalia de campion dupa ce oficialii din Franța au decis suspendarea definitiva a campionatului. Pe 2 septembrie 2019, spaniolul Jese a fost imprumutat de parizieni in Portugalia, la Sporting. Inainte de asta,…

- ​DJ-ul francez Bob Sinclar se va afla, pe 4 mai, pe Arcul de Triumf din Paris pentru un eveniment care are ca scop strângerea de fonduri în sprijinul luptei contra noului coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii pe retelele de socializare."Spectacolul live va începe…