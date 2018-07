Faza zilei: Vasluiul, “bombardat” cu stikere anti-PSD ATITUDINE…”De multe ori, in Romania, scanteia schimbarii a fost aprinsa de catre romanii din strainatate – alegerile din 2014 sunt doar un exemplu. Astazi avem nevoie, din nou, de concetatenii nostri alungati din propria tara de coruptia si incompetenta celor care in ultimii 30 de ani ne-au condus. Stim ca le pasa in continuare de [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

