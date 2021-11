Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine astazi cu o noua ediție GSP Live, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live, prin Skype, este fostul atacant al Farului, Rapidului și Standard Liege, Gheorghe Butoiu (52 de ani). Gheorghe Butoiu are peste 250 de prezențe la nivelul Ligii 1, iar in sezonul 1996/1997 a bifat 4 prezențe…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live, prin Skype, este Leo Grozavu, fostul antrenor al revelației din sezonul trecut, Sepsi OSK, de care s-a desparțit in urma cu cateva saptamani. Urmarește emisiunea pe site, Facebook sau canalul de YouTube…

- Soluția ca Romania sa depașeasca criza politica, sanitara si economica in care se afla in acest moment este refacerea coalitiei de guvernare si realegerea in funcția de prim-ministru a lui Ludovic, sustine ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. „Nu am parasit echipa lui Ludovic Orban! Cred…

- "Nu este in intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilitati politice. Noi ne asumam aici niste masuri de guvernare care cred ca nu sunt compatibile cu felul in care PSD si AUR vad lucrurile. Am spus lucrul acesta de la inceput. Intentia…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01, alaturi de jurnalistul GSP Remus Raureanu. Cei doi jurnaliști vor aborda cele mai tari subiecte ale saptamanii: demisia lui Mutu de la FCU Craiova, debutul lui Mircea Rednic pe banca lui Dinamo, meciurile naționalei din aceasta luna,…

- Miercuri, in jurul orei 10.00, Poliția municipiului Turda a fost sesizata cu privire la faptul ca pe strada Basarabiei, o persoana ar fi cazut de la inalțime. Este vorba despre un muncitor care lucra la renovarea Bisericii reformate. Verificarile preliminare au condus la stabilirea identitații persoanei,…

- Dupa ce ședinta pentru stabilirea calendarului moțiunii a fost reprogramata a doua oara din lipsa de cvorum in Parlament, liderul de grup al deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, a scris pe Facebook ca „pare ca USL (n.red. partid din urma cu 10 ani, in care s-au unit PSD+UNPR+PNL) revine in forța”.„Din…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca 15 cetațeni romani evacuați din Afganistan se intorc sambata acasa. Prim-ministrul a mai spus ca autoritațile țin legatura și cu ceilalți romani care inca se afla in Afganistan. Romanii care au fost evacuați din Afganistan se intorc acasa! Este vorba despre 15 cetațeni…