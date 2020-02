Stiri pe aceeasi tema

- Incident in satul Merenesti din raionul Slobozia. Un copac uscat a cazut peste acoperisul unei case, anunta presa locala.In consecinta, acoperisul a fost distrus in totalitate.Proprietarul locuintei a povestit ca acoperisul era nou, recent instalat.

- Un adolescent in varsta de 16 ani din Vermeș are probleme de ordin penal, dupa ce, pe 31 ianuarie, s-a urcat la volanul autoturismului parinților sai și a produs un accident de circulație in urma caruia a distrus un gard de beton iar mai apoi a produs avarii unui autoturism parcat in curtea imobilului…

- In Romania, si salvatorii au nevoie de o salvare! Cel mai mare centru de transfuzii din tara, spitale si chiar sediul pompierilor sunt in pericol sa se prabuseasca la un cutremur. Toate se afla de multi ani pe lista cladirilor cu bulina rosie. Cu toate acestea, oficialii se rezuma la promisiuni, in…

- Zeci de familii din municipiul Petroșani se afla intr-un pericol iminent. Este vorba de 26 de familii care locuiesc in zona Triaj, in blocurile CFR-ului. Cladirile in care aceștia iși duc veacul stau efectiv sa se prabușeasca. Blocurile construite in urma cu zeci de ani se afla intr-o stare avansata…

- O bucata de tencuiala care statea sa cada de pe un bloc din Ploiesti a alertat pompierii. Acestia au actionat pentru degajarea bucatilor de fatada de pe un bloc de 8 etaje din strada Stefan Greceanu, zona periculoasa fiind la etajul 6. Proprietarii apartamentului nu erau in imobil la momentul interventiei.…

- Politistii locali au constatat ca un operator economic deschisese un punct de lucru in Galati, pe strada Traian, unde desfasura activitati de intretinere si reparatii autovehicule, fara a indeplini insa conditiile stabilite de lege

- A fost pericol de explozie, aseara, intr-o localitate din Buzau, unde un atelier auto improvizat intr-un garaj a luat foc, iar patru butelii cu acetilena au stat in flacari aproape o ora, pana cand pompierii au reusit sa le scoata si sa le raceasca. Patru autoturisme care erau aduse pentru reparatii…

- O bucata de gheața albastru deschis, de peste un kilogram, a cazut prin acoperișul unei sere, la o familie din Targu frumos, judetul Iasi. La impactul cu solul, s-a rupt in mai multe fragmente. Unul dintre ele, de aproximativ 400 de grame, este analizat de fizicienii din Iași, iar concluziile vor fi…