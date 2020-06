Stiri pe aceeasi tema

- ​Faza finala a Cupei Davis din acest an, care ar fi trebuit sa aiba loc în noiembrie la Madrid, a fost amânata pâna în 2021, în contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Federatia internationala de tenis (ITF), anunta Reuters.Conform sursei, evenimentul…

- O familie de romani cu doi copii mici a ramas blocata in Spania, dupa ce ieri s-a anuntat ca zborurile comerciale dinspre 12 țari raman suspendate pana pe 16 iunie. Doar TAROM mai opereaza curse aeriene pentru cei care vor sa se intoarca in tara, insa pretul biletelor nu e unul accesibil pentru toata…

- Franta a anuntat, luni, ca renunta la gazduirea ultimelor faze (semifinale si finala) a Campionatului European de baschet feminin (Eurobasket) din anul 2021. Meciurile au fost cedate Spaniei, cealalta tara gazda a acestei competitii. Anunțil a fost facut de catre Federatia franceza de baschet ( FFBB…

- Guvernele din Spania și Franța anunța planuri de incetare a restricțiilor!Premierul spaniol Pedro Sanchez urmeaza sa prezinte, astazi, un plan pentru renuntarea treptata la restrictii, dupa sase saptamani in care autoritatile de la Madrid au impus unele din cele mai severe masuri de combatere…

- Numarul persoanelor decedate din cauza noului coronavirus a ajuns la 5.690, nu mai puțin de 2.757 fiind in regiunea capitalei iberice. Situația se inrautațește de la o zi la alta in Spania din cauza coronavirusului. Potrivit cifrelor oficiale, doar in ultimele 24 de ore și-au pierdut viața 832 de oameni!…